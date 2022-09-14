Ученые рассказали, какой цвет может ускорить процесс старения

В эксперименте на плодовых мушках этот свет сильно изменил действие различных клеток, что может способствовать старению.

В журнале Frontiers in Aging ученые из Университета штата Орегон предупреждают о потенциальной опасности синего света.

»Чрезмерное воздействие синего света, излучаемого предметами повседневного обихода, такими как телевизоры, ноутбуки и телефоны, может оказывать пагубное воздействие на различные типы клеток человеческого тела — от кожи до сенсорных нейронов», — говорит проф. Ядвига Гибултович, автор исследования.

«Мы были первыми, кто показал, что уровни специфических метаболитов — веществ, необходимых для нормального функционирования клеток, — изменялись у мух, подвергшихся воздействию синего света. Наше исследование показывает, что избегание синего света может быть хорошей стратегией против старения», — добавляет она.

Новое исследование показало, в частности, увеличение концентрации сукцината в клетках и снижение глутамата. Это существенные изменения.

«Сукцинат имеет решающее значение для производства топлива для клеток и их роста. Высокий уровень сукцината после воздействия синего света можно сравнить с большим количеством бензина, который не попадает в машину из заправки», — поясняет проф. Гибултович. «Другое тревожное открытие показывает, что количество молекул, ответственных за связь между нейронами, таких как глутамат, снижается», — добавляет исследователь.

Наблюдаемые ими изменения означают, что клетки не функционируют оптимально, а это, по мнению исследователей, может привести к их ранней гибели. Это могло бы объяснить отмеченную ранее более короткую продолжительность жизни мух, подвергшихся воздействию синего света.

Синий свет воздействует на человека все чаще и чаще. «В настоящее время основным источником синего света являются светодиоды, используемые в экранах телефонов, компьютеров и телевизоров, а также в люминесцентных лампах. Поэтому в развитых обществах люди подвергаются воздействию синего света большую часть активной части дня. Сигнальные молекулы одинаковы в клетках мух и человека, поэтому существует вероятность отрицательного воздействия синего света на человека», — подчеркивает проф. Гибултович.

Исследовательница отмечает, что ее команда использовала в экспериментах сильный свет, поэтому в повседневных условиях изменения, вероятно, не такие разительные. Однако, по ее мнению, необходимы дальнейшие эксперименты на клетках человека.

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