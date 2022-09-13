Ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг

Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Прошлые исследования указывали, что у мужчин происходит меньше физических и биохимических изменений при первом родительском опыте, в отличие от женщин, ведь первые не вынашивают детей. Однако, новые данные несколько изменили эту ситуацию.

Об этом сообщает Express.

Международная группа ученых привлекла к новому исследованию 20 мужчин из Испании, 2 из США, а также 17 мужчин, не имевших опыта отцовства. Мозг участников сканировали на ранних и поздних стадиях беременности, а также через несколько месяцев после того, как рождался их первенец.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала, что мужчины, столкнувшиеся с первым опытом отцовства, демонстрировали уменьшение мозга на 1-2%. Огл было значительно менее выраженным и равномерным, чем у женщин, и в основном ограничивалось областью мозга, известной как «сеть режима по умолчанию».

Последняя отвечает за восприятие внешнего мира, но также ее связывают с родительским взаимодействием и теплотой. По мнению ученых, эти метаморфозы мозга являются эволюционной особенностью, благодаря которой новоиспеченный родитель лучше взаимодействует с первенцем. По итогу эксперты пришли к выводу об уникальной роли нашей зрительной системы в способности мужчины узнавать своего ребенка и необходимым образом с ним взаимодействовать.

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