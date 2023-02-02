Снежный человек: простое объяснение загадочного феномена от ученого

Исследователь Флоу Фоксон считает, что большинство очевидцев «появления» снежного медведя в США и Канаде на самом деле встречали не мифическое существо, а обычного черного медведя, стоящего на задних лапах.

Об этом сообщает Science Alert.

Американские черные медведи (Ursus americanus) обычно ходят на четвереньках, но встают на задние лапы, чтобы получить более четкое представление и запах об интересующем их объекте. В такой позе они могут казаться сверхъестественно похожими на людей, хотя и довольно волосатых

Это не первый случай, когда ученые предлагают черных медведей в качестве объяснения феномена снежного человека. В 2005 году один ученый сравнил предполагаемую популяцию черного медведя с сообщениями о наблюдениях снежного человека в северо-западном углу США.

Однако он пришел к выводу, что за появление этого мифического существа ответственны другие виды животных, а не американский черный медведь. Но в 2009 году другая статья, основанная в том же регионе, показала высокую степень совпадения между популяциями черного медведя и «появлениями» снежного человека.

Фоксон расширил предыдущие результаты, распространив анализ на все места в США и Канаде, где черные медведи и люди живут рядом друг с другом. Он получил данные от Организации полевых исследователей снежного человека, которая хранит географическую базу данных сообщений очевидцев, в основном начиная с двадцатого века.

Затем Фоксон сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черного медведя, а также о плотности населения. Согласно его регрессионной модели, которая показывает, связаны ли изменения, наблюдаемые в одной переменной, с изменениями в другой, наблюдения снежного человека в значительной степени объясняются ошибочно идентифицированными черными медведями.

В районах с большим количеством черных медведей и людей больше людей видят снежного человека, и это особенно верно на северо-западе Тихого океана. С другой стороны, в Техасе и Флориде черные медведи не так распространены, несмотря на то, что в этих двух штатах часто встречаются снежные люди.

«Примечательно, что снежный человек был замечен в штатах, где нет известных гнездящихся популяций черного медведя. Хотя это может быть истолковано как свидетельство существования неизвестного гоминида в Северной Америке, это также объясняется, помимо прочего, ошибочной идентификацией других животных (включая людей)», — признает Фоксон.

Однако в целом такие штаты, как Техас и Флорида, являются исключением из правил. В среднем Фоксон обнаружил, что на каждые 900 черных медведей в данном штате США или провинции Канады приходится одно наблюдение снежного человека.

В других частях мира медведи также могут вводить людей в заблуждение, заставляя их видеть мифических гоминидов. В горах Азии, например, вполне вероятно, что йети на самом деле является обычным азиатским черным медведем, гималайским бурым медведем или тибетским бурым медведем, покрытым снегом.

Вещественные доказательства существования йети, собранные в прошлом, такие как зубы и волосы, всегда оказывались принадлежащими другому известному животному, и обычно это был медведь.

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