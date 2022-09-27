Йети или нечто другое: в США нашли останки человекоподобных существ, рост которых превысил 3,5 метра

Специалисты из Симтсоновского института уже изучают необычное захоронение, а параллельно с этим любители конспирологии создают теории заговора, связанные со снежным человеком.

Об этом сообщает Daily Star.

Эта братская могила привлекла огромное внимание местных жителей из-за размеров захороненных в ней человекоподобных существ – их рост составляет 3,6 метра. Это значительно превышает не только средние показатели людей по всей планете, но даже габариты самого высокого зарегистрированного человека в истории по имени Роберт Уодлоу, который был ростом 272 см.

До сих пор непонятно, чьи останки нашли в могиле. Пока ученые никак не комментируют находку, фанаты теорий заговоров заявили, что они принадлежат гигантам, которые населяли в древние времена современные территории штата Луизиана. Им противостоят охотники за йети, считающие, что речь идет об открытии снежного человека. Они утверждают, что когда-то в этом регионе произошла «историческая битва», из-за которой погибли 3,6-метровые гиганты.

Оба «лагеря» при построении своих гипотез ссылаются на статью о находке массового захоронения, где расположены в разных позах десятки гигантских гуманоидов. Любопытно, что приверженцы разных теорий устроили дискуссию касаемо возможного роста снежного человека. Одни утверждают, что эти создания, существование которых не подтверждено, могли иметь максимальный рост 3 метра, но уж никак не 3,6, но другие с этим не согласны.

Чем завершится исследование – непонятно. Сторонники истории о снежном человеке утверждают, что сотрудники из Симтсоновского института уже увезли останки и спрятали их. Таким образом, как они утверждают, открытие существования йети останется тайной.

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