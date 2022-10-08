Собака дала мастер-класс игры на пианино

Оказывается, животные могут быть талантливы в игре на музыкальных инструментах. А некоторые явно имеют врожденную тягу к творчеству.

Животные определенно могут быть талантливы в игре на музыкальных инструментах. А некоторые явно имеют врожденную тягу к прекрасному.

Так, в сети появилось видео с «играющей» на пианино собакой.

«Реинкарнация налицо. Когда в прошлой жизни был музыкантом», «Можно налить бокал портвейна и слушать бесконечно», «Можно налить бокал портвейна и слушать бесконечно», «Мне бы такую собаку, пели бы с ним в дуэте до утра», «Какой талантище!!!! Молодец!!! Браво!!!» — написали в комментариях благодарные фоловеры.

Как сообщал Курсор, в интернете набрало популярность видео с собакой по кличке Марли. Так, первый ролик был опубликован в социальной сети TikTok. Хозяин по имени Гэри очень гордится своим питомцем.

Золотистый ретривер выполняет очень высокие прыжки, чем и покоряет пользователей. Пес может перепрыгивать даже преграды, которые имеют высоту с его собственный рост. На первом видео, опубликованном в TikTok, собака преодолела преграду из 65 контейнеров с едой.

Также Курсор информировал о том, что 35-летний житель Эйн-Накубы был арестован для допроса после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемый разрешает своей собаке водить машину.

Так, окружная полиция Иерусалима установила местонахождение водителя, который был задержан для допроса «за неосторожное вождение». Согласно данным следствия, водитель долгое время вел машину, а на коленях у него сидела собака, держащая руль.

«Он не только подвергал опасности участников дорожного движения своими неправомерными действиями, но и управлял транспортным средством без номерного знака», — заявили в полиции.