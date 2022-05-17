Пандемия коронавируса: ученые спрогнозировали, что будет с миром в следующие пять лет

Специальный отчет был написан группой из 20 экспертов в области общественного здравоохранения, вирусологии, экономики, поведенческих наук, этики и социологии.

Заболеваемость коронавирусом во многих странах падет, однако пандемия еще не закончилась. Ученые предполагают, что она продлится еще около пяти лет. И вот эксперты из Международного научного совета изложили в своем отчете три сценария, по которым будут развиваться события до 2027 года.

Об этом сообщает журнал Science Alert.

Если процент людей, которые полностью привились, вырастет до 80 процентов, то сильно уменьшится риск возникновения новых штаммов. Однако даже при таком сценарии коронавирус на совсем не исчезнет.

Уровень вакцинации в мире будет ниже 70 процентов. Тогда вирус может стать эндемичным с сезонными вспышками. Тогда придется создавать новые вакцины. Этот сценарий ученые считают наиболее вероятным.

Менее 60 процентов человек на Земле полностью вакцинируются. Тогда коронавирус останется неконтролируемым заболеванием. Возможны серьезные рецидивы в разных странах мира.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 15 миллионов человек во всем мире умерли от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус унес жизни 14,9 миллиона человек во всем мире, что на 13% превышает нормальное число погибших за два года.

Также наш сайт писал, что в ВОЗ заявили, что вакцины по-прежнему защищают от новых вариантов COVID-19.

Еще напомним, что Pfizer сообщает о высоком спросе на таблетки от коронавируса. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания видит «очень сильные признаки увеличения спроса на Paxlovid, поскольку он остается одним из лучших инструментов, которые у нас есть».