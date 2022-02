Sotheby’s продал уникальный бриллиант весом 555,5 карат

Происхождение алмаза остается неразгаданной тайной. Sotheby’s назвал камень «сокровищем из межзвездного пространства», а ученые убеждены в «неземном происхождении» камня.

Тобиас Корминд, управляющий директор крупнейшего в Европе интернет-магазина ювелирных изделий 77 Diamonds со штаб-квартирой в Mayfair, говорит: «Цена Enigma не достигла межгалактического уровня. Но что нельзя отрицать, так это то, что Enigma — это бриллиант с беспрецедентными правами на хвастовство. Это настоящий трюк для вечеринки – только представьте, что вы являетесь владельцем самого большого в мире бриллианта».

#AuctionUpdate «The Enigma»: This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8

— Sotheby’s (@Sothebys) February 9, 2022