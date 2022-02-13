Sotheby’s продал уникальный бриллиант весом 555,5 карат

Происхождение алмаза остается неразгаданной тайной. Sotheby’s назвал камень «сокровищем из межзвездного пространства», а ученые убеждены в «неземном происхождении» камня.

Тобиас Корминд, управляющий директор крупнейшего в Европе интернет-магазина ювелирных изделий 77 Diamonds со штаб-квартирой в Mayfair, говорит: «Цена Enigma не достигла межгалактического уровня. Но что нельзя отрицать, так это то, что Enigma — это бриллиант с беспрецедентными правами на хвастовство. Это настоящий трюк для вечеринки – только представьте, что вы являетесь владельцем самого большого в мире бриллианта».

#AuctionUpdate «The Enigma»: This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8 — Sotheby’s (@Sothebys) February 9, 2022

Размер, форма и источник алмаза Enigma делают его новаторским и удивительным. В то время как многие новоиспеченные богатые люди в настоящее время нацелены на последнюю причуду NFT, результат этого аукциона подтвердил привлекательность инвестирования в очень реальный, осязаемый, единственный в своем роде, экстраординарный альтернативный актив, особенно в время высокой инфляции, которая, как правило, является хорошим предзнаменованием для реальных активов, и на фоне оживленных фондовых рынков. Между тем спрос на редкие высококачественные черные бриллианты растет. В прошлом году британская телеведущая и музыкант Майлин Класс выбрала для своего обручального кольца большой эффектный черный бриллиант.

Помимо того, что «Энигма» является самым большим ограненным бриллиантом в мире, он необычен еще и по другим причинам. Во-первых, большинство бриллиантов огранены в одну из 10 популярных форм, но форма Enigma напоминает руку, вполне вероятно, полученную из исходного необработанного алмаза, чтобы максимально сохранить его вес. Легендарный бриллиант Куллинан, который находится в скипетре королевы в Лондонском Тауэре, также имеет довольно необычную форму и (530,4 карата) почти такой же большой, как Энигма, хотя, в отличие от Энигмы, это бриллиант ювелирного качества.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что археологи в Египте обнаружили самый необычный тайник.

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