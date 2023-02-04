Средство для продления молодости: открыто уникальное свойство препарата от диабета

Получение эликсира молодости или хотя бы средства для отсрочки старости является первостепенной целью многих ученых. Такое открытие стало бы прорывом в науке и медицине.

Об этом сообщает storinka.

Исследователи проводили эксперименты о влиянии антидиабетического препарата метформина на биохимические процессы в организме круглых червей. Их наблюдения привели к потрясающему открытию, что препарат способен оказывать эффект замедления старения, а также увеличения продолжительности жизни организмов.

Эксперименты подтвердили, что метформин вызывает некоторое увеличение количества свободных молекул кислорода в клетках. Ранее ученые считали, что эти молекулы приводят к накоплению вредных окислов и нарушению обменных процессов в организме. В современных препаратах с омолаживающим эффектом всегда содержатся антиоксиданты, которые помогают избавиться от свободных молекул кислорода.

Хотя экспериментов на людях не проводилось и влияние на человека пока не известно, но ранее эксперты уже отмечали, что данный препарат подавлял развитие некоторых онкологических процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Курсор писал, что медики перечислили факторы, способные замедлить старение.

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