Срочно в рацион: назван самый полезный вид сыра

Сыр необходимо периодически добавлять в рацион, потому что он богат на кальций, множество витаминов и незаменимых аминокислот. И разные виды сыра содержат разные полезные вещества, а польза каждого вида зависит от индивидуальных особенностей организма.

Об этом рассказала диетолог Челси Амер, передает Medical Xpress.

Эксперт по питанию рекомендует употреблять кисломолочный творог, потому что в нем много сытного жира, белка, а также мало натрия. Особенное внимание диетолог рекомендует уделить на моцареллу и рикотту.

Многие сыры сильно отличаются друг от друга с точки зрения содержания белка, натрия, жира. Поэтому при выборе продукта рекомендуется просто фокусироваться на его вкусе и внутреннем удовольствии. Диетолог рекомендует есть минимум 30 грамм сыра каждый день.

Однозначную пользу для здоровья принесут наименее обработанные сорта сыра: козьий сыр, фета, рикотта, кисломолочный творог. А если вы не знаете, что лучше взять для бутерброда, то возьмите свежую моцареллу. В нем много белка, кальция и даже меньше натрия, чем в других сырах.

«Курсор» писал ранее, что сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину. Употребление данного продукта является профилактикой возникновения диабета второго типа.

Еще мы писали, что ученые католического итальянского университета Пьяченцы утверждают, что сыр твердых сортов Грана Падано помогает снизить давление на 8 пунктов, чего хватает для предотвращения многих заболеваний.