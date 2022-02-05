Ученые рассказали о неожиданном полезном свойстве сыра

Ученые католического итальянского университета Пьяченцы утверждают, что сыр твердых сортов Грана Падано помогает снизить давление на 8 пунктов, чего хватает для предотвращения многих заболеваний.

В исследовании влияния сыра на давление приняли участие 30 добровольцев с гипертонией. Половине группы в течение двух месяцев давали по 20 граммов настоящего сыра, а другой половине — поддельный сыр.

Результаты исследования были впечатляющими — у пациентов, получавших настоящий сыр, систолическое артериальное давление снизилось на 8 пунктов, а диастолическое — на 5-7.

Ученые считают, что такого снижения достаточно для предотвращения многих хронических заболеваний и увеличения продолжительности жизни в целом.

Во второй группе у пациентов давление оставалось высоким. Ученые предполагают, что такие лечебные свойства сыра обусловлены наличием пептидов, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и действуют почти так же эффективно, как лекарства.

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