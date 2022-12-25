Стало известно, где на Земле впервые одомашнили кошек

Эти животные генетически меньше отличаются от своих диких предков по сравнению с генетической связью собак и волков.

Дикие кошки начали выходить на контакт с людьми около 12 тыс. лет назад, когда начало развиваться земледелие. Небольшие усатые хищники помогали фермерам избавляться от грызунов.

Об этом пишет портал Nature.

Издание сообщает, что место происхождения прирученных кошек – Ближний Восток. Эти данные подтверждают древние художественные изображения этих животных и археологические находки в регионе Плодородного полумесяца. Он состоял из Месопотамии и Леванта, сейчас эта земля находится на территориях Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, Турции, Ирана, Иордании и Кипра.

Так, в захоронениях, датированных 9500 годами назад, вместе с человеческими останками были обнаружены и кошачьи.

«Самые ранние останки предполагаемых одомашненных кошек в Египте относятся к четвертому тысячелетию до нашей эры. А начиная с первого тысячелетия до нашей эры эти домашние питомцы распространились другими странами Европы и Востока торговыми и морскими путями», — говорится в материале.

Отмечается, что генетики из США собрали образцы более тысячи случайно выведенных кошек (промежуточный этап между дикими особями и выведенными породами), среди которых преимущественно были особи из Евразии, а также несколько представителей африканских диких кошек и предполагаемых гибридов домашних и европейских диких кошек.

Специалисты пришли к выводу, что первыми одомашненными кошками были популяции из восточной части Средиземноморского бассейна, а затем они распространились на расположенные вблизи острова и перебрались на юг через левантийское побережье в долину Нила.

Автор исследования и кошачий генетик Лесли А. Лайонс считает, что кошки не до конца одомашнены – они не слушаются приказов и способны после жизни в комфортных условиях рядом с человеком выжить на улицах благодаря инстинкту хищника. Эти животные генетически меньше отличаются от своих диких предков по сравнению с генетической связью собак и волков.

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