Стало известно, какие люди живут дольше - худые или толстые

Вес человека оказывает значительное влияние на продолжительность жизни.

Согласно Японскому обществу изучения ожирения, наименьший риск развития болезней связан с индексом массы тела (ИМТ) 22. Индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса к квадрату роста.

Об этом пишет "Nikkei Asian Review".

В течение 10 лет исследователи наблюдали примерно 350 000 жителей Японии в возрасте в среднем более 40 лет. Они предположили ряд гипотез о связи между весом и продолжительностью жизни:

- Люди с нормальным весом имеют наименьший риск смерти.

- Люди с незначительно ниже стандартного веса также имеют наименьший риск смерти.

- Люди с незначительно выше стандартного веса также имеют наименьший риск смерти.

Третья гипотеза оказалась подтверждена, показав, что у женщин наименьший риск смерти наблюдался при ИМТ 23-24,9, а у мужчин - при ИМТ 25-26,9. То есть самый низкий риск смерти был у людей с немного повышенным весом.

Известно, что ожирение негативно влияет на здоровье. Высокое содержание висцерального жира, например, увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия, диабет, атеросклероз, инсульт и инфаркт миокарда. Общепринято считать, что для поддержания хорошего здоровья следует ограничивать потребление пищи и употреблять питательные продукты, считается, что для достижения и поддержания хорошего состояния здоровья необходимо соблюдать сбалансированную диету.

Еще мы называли пять привычек, которые помогут сбросить лишний вес в любом возрасте.