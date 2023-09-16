Стало известно о невероятно полезных свойствах одной специи

Эта специя станет прекрасным дополнением к любому блюду.

Специи порой не только способны прибавить блюду вкус остроты, пикантности, но и могут усилить пользу пищи. К примеру, в паприке содержится достаточное количество витаминов, чтобы омолодить организм.

Об этом пишет WebMD.

Стоит отметить, что первоначально паприку, как и большинство специй, которые были завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине. Ведь в паприке присутствует много витаминов А, группы В, Е, РР.

Содержание же витамина С превышает в несколько раз цитрусовые. Кроме того, специя богата органическими кислотами, минералами и другими микроэлементами, которые полезны для нашего организма.

За счет регулярного употребления паприки можно укрепить иммунитет, который отвечает за здоровье волос кожи и ногтей, наладить функционирование клеток и выработок энергии, что оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток. Вместе с тем замедлятся процессы старения и мутации клеток и нормализуется кровообращение.

Ранее "Курсор" писал о том, что группа ученых проанализировала сотни отчетов по предыдущим исследованиям и выяснила, что есть специя, которая способна оказывать положительное влияние на работу мозга, улучшать память и процесс обучения.

Также мы сообщали, что эксперты назвали топ-5 специй, которые эффективно сжигают жир. Диетологи рекомендуют добавлять эти пряности во все повседневные блюда - они не только помогут вам поддерживать стройность, но и укрепят иммунитет.