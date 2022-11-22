Стало известно, почему Земля не повторила «жуткую» судьбу Венеры

Венера и Земля соседствуют в Солнечной системе и схожи по массе, размеру и химическому составу. Однако Венера не смогла стать источником жизни.

При общей схожести двух соседних планет Земля стала живой и плодородной, а на Венере температура составляет 450 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 90 раз выше земного.

Ученые рассказали, почему Венера стала такой жуткой планетой, пишет Forbes.

Венера является второй планетой от Солнца соседствует с нашей планетой, которая находится на третьем месте. Она очень похожа на Землю.

Венера имеют похожий размер, массу, химический состав, на ней присутствует своя атмосфера с облаками. Также на ее формирование влияли те же процессы, что и на Землю, однако наша планета превратилась в уютный живой мир, а Венера — осталась безжизненной.

По словам ученых, в атмосфере Венеры обнаружены следы водорода, а значит там могла быть вода, также она тоже могла быть покрыта океанами, в которых могла зародиться микробная жизнь.

Но оболочка Венеры практически полностью состоит из углекислого газа (95%), остальное — азот и другими ядовитые газы. Венера получает кислотные дожди при высокой средней температуре. Кроме того, атмосферные условия на Венере приводят к сильному парниковому эффекту.

Ученые NASA провели исследование и предположили что Венера превратилась в настоящий ад из-за вулканической активности. Именно вулканы, извергавшиеся на протяжении миллионов лет, превратили Венеру в горячий безжизненный кислотный мир.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили интересный факт о первом массовом вымирании на Земле.

Также астрономы выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.