Стало известно, сколько стоит корона «Мисс Вселенная 2022»

В США в ночь на воскресенье, 15 января, избрали «Мисс Вселенную 2022». Титул и корону, украшенную драгоценными камнями, получила 28-летняя американка Р’Бонни Габриэль.

Об этом пишет Moneycontrol.

Девушка получила корону с синими сапфирами грушевидной формы и бриллиантами, которые имеют определенное значение. От снования головного убора поднимаются «волны», которые символизируют «импульс перемен». А синий цвет отражает добро, которое может быть достигнуто неустанными усилиями и надеждой на светлое будущее. Эта корона получила название «Сила добра».

Журналисты узнали, что украшение состоит из 993 бриллиантов, сапфира, вес которого составляет 110,83 карата, а также белого бриллианта (вес 48,24 карата) и вверху расположен самый большой сапфир синего цвета (вес 45,14 карата). Как оказалось, стоимость короны составляет 5,58 миллиона долларов.

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«Курсор» писал ранее, что самый крупный в мире желтый бриллиант, вес которого составляет 303,10 карата, продадут на аукционе в Нью-Йорке (США). Этот бриллиант называют «Золотая канарейка».

Еще мы писали, что в Бангкоке (Таиланд) попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. Восьмимесячная птица по кличке Фрости залезла в хозяйскую шкатулку с драгоценностями.