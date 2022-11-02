Скандалы в Twitter: как Стивен Кинг выторговал у Илона Маска 12 долларов

Илон Маск объявил, что начнет взимать плату с пользователей за верификацию на платформе. Реформы в действии выглядят так: все верифицированные пользователи теперь должны оформить подписку за $20 в месяц, чтобы не потерять синюю галочку.

На это пользователям дали 90 дней. Сотрудники, которым поручили это обновление политики Twitter, должны успеть провести его до 7 ноября, иначе будут уволены.

Однако известный писатель Стивен Кинг возмутился нововведением Илона Маска: «Я скорее перестану вести Твиттер, чем буду платить такие деньги».

В ответ новый гендиректор Twitter начал торговаться. Руководитель SpaceX в свою очередь объяснил, что нужно как-то оплачивать счета и предложил писателю меньшую сумму — $8.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск арендовал Замок Дракулы в Румынии. Бизнесмен пригласил многих знаменитостей, среди которых Анджелина Джоли.

Также «Курсор» сообщал о том, что компания Илона Маска использует для транспортировки своих спутников украинские самолеты.

Наш сайт также информировал, что Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter. Самый богатый человек мира Илон Маск объяснил своё решение о приобретении социальной сети Twitter.

Напомним, мы писали, что Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной.