Мед принято считать более здоровой альтернативой сахара. Он содержит больше ценных питательных веществ и действительно в небольших количествах укрепляет иммунитет и защищает от ряда болезней. Но действительно ли полезно заменить им сахар?

Правду о продукте в Telegram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

По словам эксперта, мед действительно может быть полезной альтернативой, но следует учесть несколько важных моментов. Важно помнить, что, как и сахар, мед обладает высоким гликемическим индексом и содержит значительное количество быстрых углеводов и калорий. Поэтому, если вашей целью является снижение веса, стоит ограничивать потребление меда.

При покупке меда важно выбирать продукт у надежных продавцов, чтобы избежать подделок, которые могут быть пережженым сахаром. Основным аспектом в меде являются его ферменты, которые поступают в него из нектара цветов и с секретами слюнных желез пчел. Эти ферменты играют важную роль в создании уникального вкуса, запаха и других характеристик меда. Они также контролируют содержание других веществ в меде и предотвращают развитие бактерий и грибков.

Однако ферменты разрушаются при нагревании, что может привести к увеличению содержания канцерогенных веществ в меде. Этот процесс начинается при температуре +35 градусов, поэтому для сохранения полезных свойств мед следует хранить в прохладных условиях.

Также следует помнить, что старый мед, если он был правильно сохранен, не портится. Однако со временем мед стареет и теряет свою ценность, поскольку ферменты разрушаются в процессе старения продукта.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.