Страшная находка обнаружена в соборе Нотр-Дам де Пари

После масштабного пожара в 2019 году в Соборе Парижской Богоматери археологи проводили раскопки и обнаружили свинцовые гробы.

Археологи во время раскопок после пожара в соборе Нотр-Дам де Пари выкопали два свинцовых саркофага.

Об этом сообщает Live Science.

Раскопки проводились на пересечении нефа и трансепта Нотр-Дам-де-Пари в начале этого года. Исследователи под руководством Эрика Крубези определили, что в гробах были тела двух богачей. Один был священником Антуаном де ла Портом.

Де ла Порт принадлежал к группе руководителей собора. В его захоронении обнаружили табличку с датой смерти. Священник умер в возрасте 83 лет 24 декабря 1710-го. На свинцовом гробу есть бронзовая табличка, на которой он идентифицирован как Антуан де ла Порт, каноник собора Нотр-Дам. Останки хорошо сохранились.

Личность второго человека не установили. Он тоже имел знатное происхождение, но был гораздо моложе. Ему на момент смерти было 20-40 лет. Мужчина с самого детства ездил верхом на лошади и потерял большинство зубов. Причиной его смерти мог быть хронический менингит, который возник в результате туберкулеза. Часть его черепа спилили, грудь рассекли для бальзамирования. Вокруг головы и на животе нашли остатки листьев и цветов. Так хоронили французских дворян с середины XVI века.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, произошел масштабный пожар. Огонь бушевал более 15 часов. В результате пожара в соборе обвалилась крыша и шпиль.

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