Археологи обнаружили безголовую статую в древнем городе майя

Статую без головы, обнаруженную при работах на железной дороге Maya Train, археологи назвали ее Yum keeb – бог фаллоса или плодородия.

В городе Ошкинток племени майя на территории современной Мексики археологи обнаружили безголовую статую.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Ошкинток был главным центром во время ранне-классического периода цивилизации майя. Он расположен в штате Юкатан и известен своими большими пирамидами.

Древние майя покинули город примерно в 1500 году.

Однако при строительстве железной дороги были обнаружены интересные находки. Тогда археологи провели с разрешения железнодорожной компании Maya Train раскопки. В результате была обнаружена безголовая статуя в человеческий рост.

У этой статуи отсутствовала голова. Археологи назвали ее Yum keeb – бог фаллоса или плодородия. Статуя была выполнена из известнякового материала, высота составляет 165 сантиметров.

По предположениям ученых, статуя использовалась в качестве жертвы богам. Она полностью покрыта иероглифами. Статуя может изображать военнопленного, захваченного в ходе конфликта.

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