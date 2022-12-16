Археологи обнаружили безголовую статую в древнем городе майя

В городе Ошкинток племени майя на территории современной Мексики археологи обнаружили безголовую статую.
Об этом сообщает Heritage Daily.
Ошкинток был главным центром во время ранне-классического периода цивилизации майя. Он расположен в штате Юкатан и известен своими большими пирамидами.
Древние майя покинули город примерно в 1500 году.
Однако при строительстве железной дороги были обнаружены интересные находки. Тогда археологи провели с разрешения железнодорожной компании Maya Train раскопки. В результате была обнаружена безголовая статуя в человеческий рост.
У этой статуи отсутствовала голова. Археологи назвали ее Yum keeb – бог фаллоса или плодородия. Статуя была выполнена из известнякового материала, высота составляет 165 сантиметров.
По предположениям ученых, статуя использовалась в качестве жертвы богам. Она полностью покрыта иероглифами. Статуя может изображать военнопленного, захваченного в ходе конфликта.
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