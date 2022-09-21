Существует ли инопланетная жизнь: ученые рассказали, когда смогут ответить на этот вопрос

На данный момент даже современные обсерватории, оснащенные самым мощным и передовым оборудованием, не в состоянии обнаружить признаки жизни во Вселенной.

Ученые работают над новыми технологиями, которые позволят проводить поиски внеземной жизни во Вселенной.

Астрофизик Саша Кванц, исследователь из Швейцарского федерального технологического института, уверен, что к 2050 году, то есть примерно через 25-27 лет, человечество обнаружит жизнь на других планетах, пишет Space.

Сейчас ученые заняты разработкой технологий, которые позволят выяснить наличие или отсутствие жизни во Вселенной.

«Многие из планет похожи на Землю по характеристикам, и даже находятся на нужном расстоянии от звезды, соответственно там может быть вода, а значит и жизнь», — уверен Кванц.

Ученые работают над тем, чтобы узнать, из чего они состоят и состав их атмосферы.

«Но пока даже ​​мощнейшая космическая обсерватория, такая как телескоп Уэбба, не может увидеть планеты размером с Землю, которые находятся в «зоне жизни» от своих звезд», — сообщает Саша Кванц.

Поэтому сейчас Кванц и его команда работают над созданием сверхогромного телескопа (ELT), который возможно завершат к 2030 года в Чили. Он станет самым большим оптическим телескопом, а его зеркала будут шириной 40 метров.

«Такой прибор сможет обнаружить планеты идентичные Земле, вращающиеся вокруг близких к нам десятков звезд. С помощью этого телескопа можно будет даже узнать особенности атмосферы этих планет», – пояснил Кванц.

Однако ученый не уверен, что новый телескоп поможет обнаружить признаки жизни других планет, но скоро запусият работу над еще одним проектом — космическим телескопом от Европейского космического агентства под названием LIFE.

Астрофизик рассказал, что через 25 лет, а может и раньше, люди смогут выявить инопланетную жизнь.

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