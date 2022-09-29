Термиты могут ускорить глобальное потепление

Биологи заинтересовались интенсивностью переработки древесины термитами при разных температурах. Выяснилось, что в тропическом климате их деятельность гораздо быстрее.

Своей работой термиты провоцируют высвобождение большого количества углерода и этим вносят дополнительный вклад в глобальное потепление, сообщает Science.

Термиты измельчают древесину, «скармливая» ею симбиотические грибки, которых выращивают для собственного пропитания. При этом бактерии высвобождают часть углерода, накопленного растением. В этом заключается роль термитов в биосфере, особенно в тропическом и субтропическом климате. При этом микробы разлагают древесину примерно вдвое активнее при повышении температуры на десять градусов Цельсия.

Ученых провели эксперименты, помещая образцы древесины в природную среду. Там, куда могли проникать термиты, разложение древесины проходило быстрее, и эта разница позволяла оценить их вклад в процесс.

Исследования подтвердили, что скорость разрушения термитами древесины термитами почти в семь раз выше на каждые десять градусов Цельсия. Например, возле австралийского Дарвина при тропическом климате термиты разрушили древесину в десять раз быстрее, чем в умеренном климате Тасмании.

Ученые сравнили эти данные с результатами климатического моделирования. Оказалось, что термиты – одни из тех, кто только выиграет от глобального потепления. В ближайшие десятилетия, поскольку температура продолжает расти, регионы высокой активности термитов будут расширяться. Соответственно ускорятся темпы переработки древесины, и в атмосферу поступит больше углекислого газа. Что, в свою очередь, будет усугублять парниковый эффект и дополнительно повышать температуру.

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