Тест на долгожительство можно пройти самостоятельно и всего за 10 секунд

Врачи выявили закономерность между способностью балансировать на одной ноге и склонностью прожить длинную жизнь. В таком эксперименте участвовали люди старше 50 лет.

Неожиданно простой способ определить, грозит ли смерть в ближайшие десять лет, предложили ученые.

Британские врачи провели исследования и пришли к выводам, что обычный тест на равновесие способен проверить состояние здоровья у людей старше 50 лет. Простояв лишь 10 секунд на одной ноге, можно узнать о глобальных изменениях организма.

В эксперименте, проводившемся в течение двенадцати лет, принимали участие около двух тысяч человек в возрасте 51-75 лет. Требовалось простоять без поддержки на одной ноге не менее 10 секунд. Причем у каждого испытуемого бпо три попытки на каждой ноге.

Выяснилось, что 54% участников в возрасте 71-75 лет смогли выполнить условия теста. А 20% участников эксперимента, не справившихся с тестом, скончались через какое-то время после исследования. Причины смерти были разными, но врачи сделали поправки на возраст и хронические заболевания и пришли к выводам, что после 50 лет способность сохранять равновесие, стоя на одной ноге, уменьшается, а это напрямую влияет на риски падений и другие проблемы со здоровьем.

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