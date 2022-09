Ученые нашли в море существо, неизвестное науке

Специалистам из команды NOAA`s Okeanos Explorer сейчас неизвестно, чем является это синее липкое существо, а потому для раскрытия его тайны запланировано проведение дополнительных исследований.

Об этом сообщает BGR.

Ученые изучают Карибское море еще с весны этого года. За 5 месяцев исследований они открыли несколько раннее неизвестных науке существ, среди которых есть новые виды осьминогов. Также они нашли живущих на больших глубинах червей-зомби, которые пытаются мертвыми китами, и других морских обитателей. Помимо этого, им удалось привязать камеру к голове дельфина, чтобы зафиксировать его охоту.

Однако, наиболее интересным открытием является создание, которое напоминает голубую слизь. Оно является последним обнаруженным учеными загадочным существом в рамках исследования. Есть версия, что они встретили представителя нового типа мягкого коралла, губку или оболочника.

Это существо имеет маленькие габариты, но все равно является впечатляющим открытием. Для научно обоснованных выводов нужно получить образец для исследования, а также ученые продолжат изучать Карибское море и, возможно, порадуют нас новыми находками.

Strange organism «Blue Goo» at the bottom of the ocean. Scientists

what the hellWater anomalyScientists exploring the Caribbean floor have come across several «blue slime» organisms resting motionless on the ocean floor, and they aren’t quite surehttps://t.co/xm3LEyn0Ts pic.twitter.com/g1V6etESm4

— Smartest Tech (@smartesttechs) September 26, 2022