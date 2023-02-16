Три самых полезных продукта для завтрака: совет от диетолога

Еда утром дает вам умственную и физическую энергию для продуктивного дня. Поэтому очень важно подбирать правильные продукты на завтрак.

Многочисленные исследования показали, что люди, которые регулярно завтракают, получают больше клетчатки, кальция, витамина А, витамина С, рибофлавина, цинка и железа в их рационе, чем те, кто пропускает утренний прием пищи.

Об этом пишет real simple.

Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

Яйца, пожалуй, самая универсальная еда. Они могут стать вкусным, быстрым и питательным завтраком в любой форме – от омлета, просто сваренного до подачи на тостах из авокадо. Яйца являются одним из немногих пищевых источников витамина D. Это важно для работы иммунитета, особенно потому, что большинство из нас не получает достаточно витамина D (и тем более зимой). Кроме того, яйца содержат белок и холин для здоровья мозга, говорит диетология Фрэнсис Ларгеман-Рот.

Овсянка полезна для сердца. В ней содержится растворимая клетчатка бета-глюкан, обладающая способностью естественным образом снижать уровень холестерина. Кроме того, овес содержит стойкий крахмал, который помогает дольше ощущать сытость. Если вы съедите миску утром, вы не потянетесь за перекусом до обеда.

Зеленые смузи — это богатые питательными веществами смеси фруктов и овощей. Они стали популярным способом, чтобы добиться рекомендованной суточной нормы потребления витаминов и минералов. В отличие от соков, зеленые смузи хранят полезную клетчатку из цельных продуктов. В своем простейшем виде зеленые смузи сочетают листовую зелень, например шпинат, капусту, рукколу и микрозелень с водой. Чтобы улучшить вкус, можно добавить фрукты – яблоко, банан, авокадо. Из овощей – морковь, свекла, огурец или цветная капуста.

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