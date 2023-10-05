Три веские причины никогда не пользоваться телефоном в кровати

Лучше вообще выключить все гаджеты за час до отхода ко сну. И вот почему...

Ученые предупреждают - смотреть в смартфон по вечерам и ночью может быть опасно для здоровья. И, оказывается, многие даже не подозревают как портят свое здоровье изо дня в день. Эксперты завали три веские причины избавиться от привычки листать телефон в кровати.

Об этом пишет Make use of.

Эффект синего света

Синий свет, излучаемый экранами мобильных устройств, может негативно влиять на ваш сон. Исследования Harvard Health указывают на то, что воздействие этого синего света в позднее время суток может нарушить естественный циркадный ритм вашего организма, затрудняя расслабление и засыпание. Некоторые люди даже используют специальные компьютерные очки, чтобы снизить напряжение глаз. Нарушение цикла сна может не только нарушить ваш режим дня, но и привести к бессоннице.

Эффект на стресс и депрессию

Бесконтрольное потребление контента в интернете может увеличить ваш уровень стресса. Информационное перенасыщение может привести к усталости, и добавление большего количества контента перед сном может усугубить эту проблему. Яркий экран также мешает расслаблению, что может вызвать чувство тревожности и подавленности. Исследования, проведенные в Национальной медицинской библиотеке, показывают, что люди, пользующиеся мобильными устройствами поздно ночью, чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией, чем те, кто избегает использования гаджетов перед сном. Кроме того, большая часть онлайн-контента имеет негативный характер, что также может негативно повлиять на ваше психическое состояние ночью, ухудшая вашу продуктивность на следующий день.

Проблемы в отношениях

Заглядывая в новостную ленту или играя в мобильные игры в постели, вы часто игнорируете своего партнера в отношениях, что может заставить его чувствовать себя неважным и недооцененным. Это чувство может привести к обиде и даже конфликту в вашей паре. Поэтому важно уделять внимание этим аспектам.

Специалисты предлагают несколько альтернатив, которые можно использовать перед сном. Например, вы можете читать интересную книгу (или слушать аудиокнигу), наслаждаться расслабляющей музыкой, которая поможет подготовить ваш организм к сну. Другим методом решения этой проблемы может быть ведение дневника перед сном, в котором вы можете записать свои мысли и переживания, что поможет избавиться от лишних негативных эмоций и сосредоточиться на засыпании.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.