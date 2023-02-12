У берегов Калифорнии обнаружили странное прозрачное существо

43-летний Билл Клементс плавал на сапе у берегов Калифорнии (США), когда на его глаза попалось странное прозрачное существо, у которого виднелся лишь позвоночник. Об этом пишет USA Today. Сначала мужчина подумал, что увидел странную змею, но потом понял, что в Тихом океане она вряд ли могла ему встретиться, и тогда гребец решил поднять удивительное существо, чтобы его рассмотреть. Длина морского обитателя составляла от 60 до 90 сантиметров.

Позже Клементс узнал, что в океане ему посчастливилось встретиться ни с чем иным, как с морской сальпой. Несмотря на то, что эти существа прозрачны и выглядят, как медузы, у них больше общего с человеком, чем с медузами. Известно, что эти полупрозрачные беспозвоночные способны достигать размеров человеческого роста. Также у оболочников, как их еще называют, нет стрекательных клеток, а потому они не представляют для человека никакой угрозы и невероятно красивы.

«Курсор» писал ранее, что возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете. Подойдя поближе специалисты увидели, что это огромный сифонофор, расположенный в виде спирали. Это животное, относящееся к отряду полипомедуз, оно имеет желеобразную форму и множество ядовитых щупалец.

Еще мы писали, что группа ученых обнаружила достаточно большое существо, длинной два метра, которое свободно плавало в Тихом океане. Ученые предположили, что это «Морское перо».