Ученые обнаружили неизвестное морское существо с щупальцами

Группа ученых обнаружила достаточно большое существо, длинной два метра, которое свободно плавало в Тихом океане. Ученые предположили, что это «Морское перо».

Новые кадры, на которых запечатлено гигантское, странного вида щупальцеобразное морское существо, плавающее в глубинах Тихого океана, заставили исследователей усомниться в том, что увиденное ими является новым видом.

Группа ученых заметила странное животное на борту E/V Nautilus, исследовательского судна, используемого некоммерческой организацией Ocean Exploration Trust, занимающейся глубоководными исследованиями. В недавно опубликованном видеоролике исследователи экспедиции охают и ахают, когда в фокус попадает изображение причудливого существа.

С щупальцами, простирающимися на 16 дюймов (40 сантиметров) от стебля длиной почти 7 футов (2 метра), и единственным питающимся полипом с зазубренными щупальцами, окружающими полип, как шипастые лепестки, существо напоминало очень странный, свободно плавающий цветок.

Морское перо или колониальный книдарий было замечено 7 июля на глубине 9823 фута (2994 м) неподалеку от ранее неисследованной подводной горы к северу от атолла Джонстон, некорпоративной территории США и Национального заповедника дикой природы в Тихом океане к западу от Гавайев.

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