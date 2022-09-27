Ученые выяснили удивительный факт о древних городах майя

Задолго до того, как конкистадоры из дальних стран принесли с собой войны и болезни, культуры майя опрыскивали почвы своих городских центров тяжелым металлом ртутью. Уровни содержания элемента настолько велики в некоторых областях, что исследователям советуют подготовиться, чтобы сохранить свое здоровье.

Это исследование было опубликовано в Frontiers in Environmental Science.

«Ртутное загрязнение окружающей среды обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах», — говорит Дункан Кук, геоархеолог из Австралийского католического университета и ведущий автор обзора экологического наследия майя.

Вместе с группой исследователей из США и Великобритании Кук проанализировал наборы данных, собранные на 10 раскопках майя классического периода и их окрестностях, которые включали измерения уровня ртути в окружающей среде.

«Обнаружение ртути, захороненной глубоко в почве и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, пока мы не начнем рассматривать археологию региона, которая говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении веков», — заявил он.

В чистом виде ртуть представляет собой блестящий серый металл, который плавится при относительно низкой температуре, превращаясь в густую жидкость, которую когда-то обычно называли ртутью. Тем не менее, на протяжении большей части истории соединения, содержащие ртуть, находили множество применений в промышленности и культуре. Среди наиболее известных — нитрат ртути, вещество, используемое для придания жесткости войлоку для шляп, которое, как утверждалось, отравляло нервную систему ремесленников 19-го века, которые работали с ним.

Возможно, наиболее широко используемой формой ртути на протяжении веков является кристаллический сульфид ртути, минерал, также известный как киноварь. Ртутный пигмент, обычно встречающийся вблизи горячих источников и районов вулканической активности, с незапамятных времен использовался в качестве малинового красителя в произведениях искусства по всему миру.

«Для майя объекты могли содержать ch’ulel , или силу души, которая обитала в крови. Следовательно, блестящий красный пигмент киновари был бесценным и священным веществом, но они не знали, что он также был смертельным, и сохраняется в почвах и отложениях вокруг древних поселений майя», — говорит геоархеолог из Университета Цинциннати Николас Даннинг.

Археологические исследования фактически предполагают, что киноварь добывалась в Центральной Америке еще во втором-первом тысячелетии до нашей эры, когда культура ольмеков процветала. К тому времени, когда майя воздвигали памятники своим богам по всей земле примерно в третьем веке нашей эры, киноварь уже широко использовалась, в основном в виде порошка для придания цвета декоративным предметам или даже в погребениях.

В редких случаях был обнаружен сам очищенный металл, обычно в связи с ритуальными тайниками или похоронами элиты. Каким образом майя получили в свои руки эту очищенную форму элемента — через торговлю или свои собственные химические методы — до сих пор остается загадкой.

В какой степени это обильное распыление сульфида ртути повлияло на здоровье майя, также пока не совсем ясно, хотя растущее количество исследований указывает на то, что токсичный металл, по крайней мере, проникал глубоко в их кости.

Помимо прошлых проблем со здоровьем, исследователи подчеркивают, что сегодняшним археологам необходимо принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от токсичного металла, когда они копаются в многослойной истории культуры майя.

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