Ученые доказали, что кишечные бактерии разрушают клетки мозга

Существуют разные инфекции, которые поражают пищеварительный тракт. Обычно это острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые проявляются общей интоксикацией организма.

Ученые из Университета Луисвилля и Техасского университета провели исследования и пришли к неожиданным выводам, что опасность от кишечных бактерий гораздо больше, чем воспаление ЖКТ. Выяснилось, что они разрушают клетки мозга и вызывают снижение когнитивных функций.

Ученые определили, что кишечные бактерии Ruminococcaceae производят метаболит IAA, который провоцирует гибель нервных клеток, что проявляется в быстром старении и потери скорости работы мозга.

Эксперимент проводился на мышах. Вначале была выявлена зависимость между старением особей и увеличением метаболита IAA в организме. Сам метаболит способствовал образованию апоптотических телец и гибели нервных клеток.

В рамках эксперимента молодым мышам стали вводить IAA, что привело к снижению у грызунов ориентирования в лабиринте и распознавания объектов.

Для того чтобы подтвердить свои выводы, ученые заблокировали действие метаболита IAA у пожилых мышей, и это вызвало заметное улучшение памяти и активность мозга.

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