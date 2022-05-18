Исследования подтвердили необходимость вакцинации от ротовирусной инфекции

Ротавирусная инфекция часто встречается как у детей, так и у взрослых. Особенно опасной она считается из-за последствий, которые являются осложнениями течения болезни, такие как острый гастроэнтерит, судороги и энцефалопатия.

Ученые из Мельбурнского университета предупредили что ротавирус может привести к развитию диабета первого типа. Однако вакцинация детей младше четырех лет приводит к значительному снижению вероятности диабета.

Исследования подтвердили, что дети, получившие вакцину против ротавирусной инфекции, заболевали диабетом на 41% реже. У непривитых детей снижение вероятности осложнений добились только у 20,6%.

Остались еще неисследованными вопросы о влиянии ротавируса на поджелудочную железу. Поэтому ученые продолжают собирать и анализировать данные, чтобы узнать, заражает ли ротавирус поджелудочную железу человека до того, как сформируется островковый аутоиммунитет.

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