Ученые доказали подлинность истории из Танаха

По словам экспертов, развитие археологии в Израиле говорит о больших изменениях.

С помощью реконструкции геомагнитных полей, которые зафиксировали в археологических разрушениях, исследователи подтвердили рассказы из Танаха о египетских, вавилонских и ассирийских кампаниях против Израильского и Иудейского королевств.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Группу экспертов возглавили ​​ученые из Тель-Авивского университета (TAU) и Еврейского университета Иерусалима (HU). Им удалось разработать новый инструмент археологической датировки.

С его помощью они воспроизвели направление или интенсивность магнитного поля Земли, которые содержатся в сгоревших остатках. Оказалось, что армия Хазаила, царя Арамейского Дамаска, разрушила несколько городов: Тель-Рехов, Тель-Заит и Хорват-Тевет. В то же время ученые опровергли, что Хазаил разрушил Тель-Бейт-Шеан, а также установили, что города на юге Иудеи были уничтожены эдомитянами, которые воспользовались атакой вавилонян на Иерусалим.

Эти исследования базируются на докторской диссертации Йоава Вакнина под руководством профессора Эреза Бен-Йосефа,профессора Одеда Липшица из Института археологии TAU и профессора Рон Шаара из Института наук о Земле Венгрии.

По словам ученых, геофизики могут отслеживать, как изменяется магнитное поле Земли. Также в рамках исследований они пользуются археологическими находками с магнитными минералами. Последние при повышении температуры фиксируют магнитное поле во время пожара. Известно, что несколько лет назад специалисты реконструировали магнитное поле 586 г. до н. э.

«Основываясь на сходстве или различиях в интенсивности и направлении магнитного поля, мы можем либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезы, утверждающие, что определенные места были сожжены во время одной военной кампании», — сказал Вакнин.

Он утверждает, что во время кампании была построена кривая изменения интенсивности поля со временем. Когда-то это смогут использовать ученые для датировок. Эксперты в качестве примера вспомнили об уничтожении Хазаилом Гату филистимского. Ранее это событие относили к 830 г. до н.

Однако, эксперты не подтвердили уничтожение Теэль-Заита, Тель-Рехова и Хорват-Тевета. Согласно статистической синхронизации между магнитными полями на всех 4 объектах, их уничтожили в период той же кампании. Благодаря различным магнитным полям исследователям удалось опровергнуть гипотезу о разрушении Бейт-Шеани.

Помимо этого, с помощью нового метода датировки подтвердили гипотезу, согласно которой не только вавилоняне несут ответственность за окончательную гибель Иуды. Приграничные города на ее предгорьях вместе с Иерусалимом уничтожили, но другие города в Негеве и южных Иудейских горах и предгорьях никак не повредили. Новое исследование показало, через несколько десятилетий после падения Иерусалима и Первого Храма места Негева было разрушено эдомитянами. Этим объясняются ненавистные мотивы к ним в Танахе. Например, в пророчестве Авдия.

Ученые упоминают об уникальности нового инструмента, потому что его основали на геомагнитных данных с мест, где известно о точных датах уничтожения благодаря исторических источникам. Синтез информации и археологических исследований помог разработке нового магнитного метода.

В данный момент эксперты готовят отдельную статью, посвященную новому методу исследования. По словам исследователей, развитие археологии в Израиле говорит о больших изменениях как в археологии, так и геофизике.

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