Ученые изучают вероятность наличия сознания у растений

Исследования ученых проводились с целью выяснить, каким образом растения общаются друг с другом и как считывают информацию. По мнению исследователей одно растение точно действует осознанно.

Давно известно, что растения общаются друг с другом, реагируют на передаваемую информацию и таким образом помогающим им выживают в природе. Однако остается неясным, это их осознанное действие или бессознательная реакция на раздражитель.

Пако Кальво и группа ученых из университета Мурсии, Испания попытались выяснить, есть ли сознание у растений, и провели исследование их «нейробиологии», сообщает agrarii-razom.

Такие эксперименты слишком эфемерны, поскольку у науки до сих пор нет конкретного способа изучения или даже определения сознания, но все равно ученые занялись интересным вопросом.

«Нам известно, что растения знают об окружающей среде, о себе и друг о друге. Но при этом мы не знаем, сознают ли они эти факты», — пояснила Элизабет Ван Волкенбург, профессор растениеводства из Университета Вашингтона.

Исследователи разработали перечень факторов для наблюдения и анализа проявления сознания, или хотя бы познания.

является ли поведение гибким и проактивным.

является ли поведение растений опережающим

является ли это поведение целенаправленным.

Согласно этим пунктам, ученые определили пример, где растения отвечают всем требованиям. Это фасоль и горох.

Когда фасоль растет вверх, она действительно ищет лучшее место. Она раскидывается широкими, «сканирующими» движениями, когда решает, где поселиться, и когда все-таки цепляется за какой-нибудь выступ, в ее побегах появляется всплеск внутренних электрических сигналов.

По мнению ученых, совокупность этих факторов может быть доказательством базовой когнитивной (мозговой) функции, и даже подтверждать тот факт, что растения имеют субъективный опыт.

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