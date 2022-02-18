Ученые: Люди могут оказаться самой развитой расой в нашей галактике

Ученые считают, что в нашей галактики на данный момент нет настолько технологически развитой расы, которая могла бы отправлять искусственные сигналы в космос.

Ученые вернулись к теории о том, что где-то в Млечном Пути может существовать разумная жизнь, и рассказали о том, как она может выглядеть.

На этот раз исследователи использовали широкопольный радиотелескоп Мерчисон, чтобы найти искусственный сигнал в центре Млечного Пути, что позволяет предположить наличие разумной цивилизации.

Согласно предварительному моделированию, наилучшие условия для возникновения жизни могут существовать вблизи центра Млечного Пути на расстоянии 3 200 световых лет.

Пока, как и раньше, наблюдения не принесли положительных результатов. Но это не означает, что жизни не существует, говорят ученые.

По их мнению, разумные существа могут существовать, но их цивилизация недостаточно развита, чтобы использовать радиоволны, или же сигналы инопланетян еще не достигли Земли.

В результате люди могут оказаться наиболее технологически развитым видом в нашей галактике.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда. По словам команды миссии, опубликованное изображение было сделано, когда зонд «Юнона» совершил очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

Кроме того, астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной. По словам ученых из Лейденской обсерватории в Нидерландах, они смогли открыть самую большую галактику во Вселенной. Речь идет о гигантском космическом объекте под названием Алкионей. Примечательно то, что галактика до сих пор расширяется.

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