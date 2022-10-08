Ученые выяснили, сколько лет Древнему Египту

Многим кажется, что история Египта уходит корнями в незапамятные времена. Но сколько лет Древнему Египту?

Это зависит от того, как вы определяете древний Египет , сказал Айдан Додсон, профессор египтологии Бристольского университета в Великобритании. наконец, замененное христианством, оно началось около 3100 г. до н.э. и закончилось около 400 г. н.э.», — сказал Додсон Live Science в электронном письме.

Кэтрин Бард, почетный профессор археологии и классических исследований Бостонского университета, предложила аналогичную дату: «Государство фараонов началось около 3 000 г. до н.э.».

Однако люди жили в Египте задолго до 3 000 г. до н.э.

«Самое древнее известное человеческое присутствие в долине Нила оценивается около 400 000 лет назад», — написал Пьер Вермеерш, почетный профессор географии Католического университета Лёвена (KU Leuven) в Бельгии, в книге «Палеолитические живые места в Верхнем и Среднем Египте» (Издательство Лёвенского университета, 2000).

«Сельское хозяйство в Египте восходит примерно к 5 000 г. до н.э. К 4100 г. до н.э. в некоторых частях Египта были основаны постоянные круглогодичные сельскохозяйственные деревни», — написала Салли Кэтэри, профессор египтологии Лаврентьевского университета в Онтарио, в статье в «Энциклопедии древней истории» (Blackwell, 2013).

Некоторые круглогодичные поселения со временем превратились в города. Накада и Иераконполис (также известный как Некхен) стали важными городскими центрами между 3500 г. до н.э. и 3000 г. до н.э., как писал Стивен Снейп, почетный профессор египетской археологии в Ливерпульском университете в Великобритании, в своей книге «Полные города Древнего Египта» (Темза и Хадсон, 2014 г.).

Около 3 100 г. до н.э. Египет объединился под властью фараона, и была установлена ​​система письма, часто называемая иероглифами. Египетский жрец Манефон, живший тысячелетия спустя, примерно в третьем веке до нашей эры, сообщил, что первым правителем этого объединенного Египта был царь по имени Менес, но современные ученые спорят о точной личности Менеса и точности заявления Манефона.

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