Ученые нашли альтернативное решение проблемы нехватки пресной воды

Последние несколько десятилетий ученые всячески пытаются решить проблему глобального потепления и обратить сопутствующие ей климатические изменения. Увы, это не так уж просто. Но, похоже, ученым удалось найти способ решить проблему пресной воды, с которой в некоторых регионах мы можем вскоре столкнуться.

Об этом говорится в материале портала Gizmodo.

Отмечается, что для своей разработки группа ученых из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне использовала естественный процесс образования пара над поверхностью океана. Исследователи считают, что специальные установки могут быть размещены в особо засушливых районах и тем самым могут решить проблему недостатка пресной воды.

В ходе исследования ученые проанализировали 14 мест с нехваткой воды, в том числе Атлантический океан у побережья Португалии и Тихий океан у побережья Лос-Анджелеса. Ученые изучили данные о влажности регионов за 20-летний период (с 1990 по 2019 год), чтобы проанализировать водяной пар, доступный в разных местах.

По словам ученых, идеальными для установок станут места, расположенные недалеко от крупных населенных пунктов, которые находятся вблизи океанов и сталкиваются с дефицитом воды. Ученые обнаружили, что все они находятся в субтропических регионах северного и южного полушарий, для которых характерны засухи и полузасухи.

Ученые полагают, что их новая разработка сможет заменить дорогостоящие и вредные для окружающей среды опреснительные установки. По факту аппарат будет представлять собой сооружение 100 метров в высоту и 210 метров в ширину и будет размещаться в нескольких километрах от берега.

Эти установки будут собирать водяной пар с поверхности океана и перенаправлять его по трубе на сушу, где он будет конденсироваться в пресную воду и может быть использован в качестве питьевой воды.

Самым любопытным является тот факт, что фактически исследователи просто имитируют естественный физический процесс гидрологического цикла, когда влага испаряется из океана, затем переносится вглубь суши, охлаждается и конденсируется, а затем выпадает на поверхность земли в виде осадков.

Как сообщал Курсор, ученые разработали уникальное устройство для производства водородного топлива.

Также Курсор писал о том, что уже в 2018 году 3,6 миллиарда человек не имели надлежащего доступа к воде как минимум один месяц в году.