В метеорите, упавшем в Англии, обнаружены «строительные блоки жизни»

Опубликовано новое исследование органического анализа метеорита Винчкомб, который потерпел крушение на подъездной дорожке в Винчкомбе (Глостершир, Англия) в 2021 году.

В ходе исследования был обнаружен ряд органических веществ, которые показывают, что метеорит когда-то был частью астероида, где находилась жидкая вода. Если бы этому астероиду был предоставлен доступ к воде, то могла произойти химическая реакция, которая привела к больше молекул, превращающихся в аминокислоты и белок -. строительные блоки жизни.

Работа была опубликована в Meteoritics & Planetary Science.

Метеорит Винчкомб представляет собой редкий богатый углеродом хондритовый метеорит (приблизительно 4% всех обнаруженных метеоритов, содержащий до 3,5 весовых процентов углерода) и является первым в истории метеоритом этого типа, обнаруженным в Великобритании с наблюдаемым падением метеорита.

Содержание аминокислот в Винчкомбе в 10 раз ниже, чем в других типах углеродистых хондритовых метеоритов, и его изучение было сложной задачей из-за ограниченного обнаружения аминокислот. Благодаря тому, что метеорит был так быстро извлечен и обработан, команда смогла изучить органический состав метеорита до его взаимодействия с земной средой. Органическое вещество предполагает, что метеорит может представлять собой класс уникальных, слабых метеоритов, которые ранее не изучались.

Доктор Куини Чан из Ройал Холлоуэй, Лондонский университет, сказала: «Падение метеорита происходит круглый год, однако уникальность этого падения метеорита заключается в том, что это первый метеорит, который наблюдали многочисленные очевидцы, записывали и восстановился в Великобритании за последние 30 лет».

Кроме этого, Винчкомб принадлежит к редкому типу углеродистых метеоритов, которые обычно содержат большое количество органических соединений и воды. Первый метеоритный камень Винчкомба был извлечен в течение 12 часов после наблюдения за огненным шаром и надлежащим образом обработан, чтобы ограничить любое земное загрязнение. Это позволило изучить органическую сигнатуру метеорита.

«Изучение органического состава метеорита Винчкомб дало нам окно в прошлое, как простая химия положила начало зарождению жизни при рождении нашей Солнечной системы. Обнаружение этих органических молекул-предшественников жизни позволило нам понять падение подобного материала на поверхность Земли до появления жизни на нашей собственной планете», — говорит Чан.

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