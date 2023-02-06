Ученые нашли древние каменные орудия, которые принадлежали не людям

На северо-востоке Бразилии нашли каменные орудия возрастом 50 000 лет, которые были сделаны обезьянами.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Открытие сделано в Педра-Фураде (штат Пиауи), являющимся собранием из более чем 800 археологических памятников. Там нашли сотни 12000-летних наскальных рисунков, древесный уголь от очень древних костров и каменные осколки, которые могут быть интерпретированы как 50000-летние инструменты.

Первоначально инструменты приписывались древним людям до прибытия народа Кловис в Северную Америку, но недавно ученые выяснили, что инструменты были сделаны обезьянами-капуцинами.

Известно, что обезьяны-капуцины являются представителями подсемейства Cebinae, обитающими в тропических лесах Центральной и Южной Америки, а также на юге вплоть до северной Аргентины. Они считаются самыми умными обезьянами Нового Света. Ученые часто наблюдали за тем, как эти животные использовали речные камни, чтобы раскалывать пальмовые орехи на больших плоских строениях.

Археолог Агустин Аньолин, палеонтолог Федерико Аньолином и Аргентинский музей естественных наук сравнили каменные орудия из Педра Фурада и других Плейстоценовых археологических памятников в Бразилии, такие как Ситио-ду-Мейо, Вале-да-Педра-Фурада и Тока-да-Тира-Пейя, с современными месторождениями каменных орудий капуцинов. Выяснилось, что инструменты из мест плейстоцена, таких как Педра-Фурада, согласуются с каменными отложениями капуцинов, образовавшимися в результате повторяющихся ударов между валуном и плоской поверхностью кварцита.

«Мы уверены, что ранние археологические раскопки в Бразилии могут быть не человеческими, а принадлежат обезьянам-капуцинам», – поделились исследователи.

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