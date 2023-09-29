Ученые нашли лучший способ вызвать осознанные сны

Осознанный сон - это особое состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. Практика осознанных снов широко используется в психотерапии, однако далеко не всегда специалистам удается настроить пациента на осознанный сон.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили эффективный метод индуцирования осознанных сновидений. Они утверждают, что специальные техники и препараты, разработанные для улучшения памяти, могут помочь человеку контролировать содержание своих снов.

В рамках исследования ученые рассмотрели влияние ингибиторов ацетилхолинэстеразы, особенно галантамина, который широко используется для улучшения памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера, на осознанные сновидения.

В эксперименте задействовали 121 человека, их специально обучили соответствующим техникам. В течение трех дней участникам эксперимента также предоставляли препараты - в начале исследования - плацебо, на следующий день - 4 мг галантамина, и на третий день - 8 мг галантамина.

Каждую ночь участники практиковали методы контроля сновидений. Результаты исследования подтвердили, что комбинация галантамина с техниками управления сновидениями действительно способствует осознанным снам. Ученые заявили, что люди имели возможность влиять на содержание своих снов, и при этом дозировка галантамина оказывала влияние на качество контроля над снами, чем выше доза препарата, тем более успешным оказывался результат.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.