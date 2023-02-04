Ученые нашли новый метод облегчения боли при мигрени

Многие люди страдают от мигрени — неврологического заболевания, которое вызывает дискомфорт и мешает заниматься повседневной жизнью. Ученые из Швеции разработали новый метод, который должен более эффективно и быстрее помогать решать эту проблему.

Работы медиков опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceuticals.

Специалисты представили предварительные результаты, в которых рассказали, что лекарства от мигрени будут более эффективны и скорее снимут боль, когда активное вещество будет немедленно попадать в кровоток. А таблетки, которые сейчас есть на рынке, не обладают таким свойством, поэтому не отличаются высокой эффективностью в борьбе с головной болью.

Исследователи считают, что они могут обойти эту проблему, «срезав путь» для лекарства. Они начали работать с гидробромидом элетриптана (EB) и исследовали его возможность попадания непосредственно в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. И предварительные результаты на свиньях показали успешность разработки.

Конечные результаты экспериментов ожидаются этой весной.

«Курсор» писал ранее, что головные боли являются одним из самых распространенных расстройств нервной системы. Мигрень — это генетическое заболевание, которое передается по наследству. Врачи рассказали, что выявлены продукты, которые вызывают приступы болезни.

Еще мы писали, что мигрень – одно из наиболее часто встречающихся неврологических расстройств, которое может сопровождаться разными симптомами, в частности тошнотой, диареей и непереносимостью яркого света или шума. Эксперты порекомендовали три метода, которые помогут справиться с этой проблемой.