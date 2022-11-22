Названы продукты, которые провоцируют головные боли

При мигрени человек страдает от сильных пульсирующих головных болей, которые невозможно терпеть. Врачи рассказали, что провоцирует мигрень и каких продуктов лучше избегать.

Головные боли являются одним из самых распространенных расстройств нервной системы. Мигрень — это генетическое заболевание, которое передается по наследству.

По статистике, женщины болеют гораздо чаще, пишет zdorovia.

Мигрени часто провоцируются различными факторами, особенно гормональными расстройствами. Катализаторами головных болей могут быть недосыпание, погодные условия, чувство голода, стресс или чрезмерное и применение лекарственных средств.

Врачи рассказали, что выявлены продукты, которые вызывают приступы мигрени:

алкоголь,

шоколад,

кофе (и другие напитки, содержащие кофеин),

цитрусовые,

соленая пища,

заменители сахара,

сыры с плесенью.

При мигрени характерна головная боль сопровождается тошнотой и светобоязнью. Приступ длится от четырех до 72 часов. При мигрени головную боль классифицируют как средней силы, иногда это достаточно сильная пульсирующая боль, которая обостряется приступами.

Терпеть головные боли нельзя. Попытки приспособиться к жизни с хронической головной болью часто способствуют развитию других болезней. К примеру, показатели депрессии среди людей, страдающих частыми мигренями, в три раза превышают аналогичные показатели среди здоровых людей. Поэтому важно установить причину и устранить ее.

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