Ученые нашли окаменелые останки животных, которым более 500 млн лет

Ученые из Смитсоновского института и Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета исследовали окаменелости членистоногих, которым примерно 500 миллионов лет. Выяснилось, что они содержат нервную ткань, которая удивительным образом сохранилась.

Сообщается, что в ходе нового исследования ученые обнаружили окаменелости животных, которым насчитывается более 500 миллионов лет. Ими оказались остатки членистоногих, которые сохранили даже остатки нервной ткани.

Об этом сообщило новостное издание «Live Science».

Отмечается, что окаменелости были обнаружены не во время раскопок, как это происходит обычно, а в глубинах музейных коллекций.

Специалисты нашли две окаменелости жукоподобного существа — каждая из них по размеру не больше обычной таблетки. Одна из них имеет габариты 13 мм в длину и 3,5 мм в ширину, а вторая — 7,5 мм в длину и 1,7 мм в ширину.

Специалисты пока не понимают, как эти окаменелости вписываются в эволюционное дерево членистоногих.

Дело в том, что ученым удалось идентифицировать нервные связи, а вот мозгообразный пучок нервов, называемый синганглием – нет.

А без этого важного доказательства их связь с другими животными того времени остается очень нечеткой.

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