Ученые нашли способ, как оживить клетки организма

Ученые надеются, что эта система позволит увеличить количество органов, которые можно пересаживать. Она позволит использовать органы, извлеченные у доноров с тяжелыми, необратимыми повреждениями мозга после отключения системы жизнеобеспечения.

Ученые Йельского университета (США) разработали методику регенерации клеток. Это может увеличить количество органов, доступных для трансплантации. Эксперимент на свиньях показал, что клетки «оживают» через час после смерти.

Используя специальный аппарат и синтетическую жидкость, которая доставляет кислород и другие компоненты в течение часа после остановки сердца, ученые смогли частично оживить органы свиней. Это привело к восстановлению некоторых ключевых клеточных функций сердца, печени, почек и других органов через шесть часов после эксперимента.

Как отмечает исследователь Ненад Сестан, в момент, когда сердце перестает биться, органы начинают отекать, кровеносные сосуды разрушаются, и кровоток блокируется. Во время эксперимента кровообращение восстановилось, заставив органы «выздороветь».

Технология OrganEx, использованная исследователями в эксперименте, позволила им (по сравнению с традиционными подходами) «сохранить целостность тканей, уменьшить гибель клеток и восстановить молекулярные и клеточные процессы во многих жизненно важных органах».

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