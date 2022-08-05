Ученые нашли способ расшифровки языка животных

Американская некоммерческая организация Earth Species Project использует искусственный интеллект для расшифровки языка животных и общения с ними.

Исследователи используют искусственный интеллект, чтобы понять, как общаются все виды животных.

Ранее исследователи использовали наблюдения для расшифровки сообщений, передаваемых животными, но теперь, благодаря датчикам, надетым на животных, они смогут собрать еще больше данных и использовать искусственный интеллект для дальнейшей расшифровки их общения.

В частности, ранее ученые разработали алгоритм, который может анализировать хрюканье свиней, чтобы определить, испытывает ли животное положительные или отрицательные эмоции. Исследовательская группа DeepSqueak также выяснила, испытывают ли грызуны стресс, когда на них направлены ультразвуковые сигналы.

Теперь проект Earth Species Project хочет создать инструменты для изучения того, как общаются все животные, а не только один вид.

«Нам неизвестно, как животные воспринимают мир, но есть эмоции, например, на горе или радость, которые некоторые из них разделяют с нами, и так же чувственно они могут общаться с другими представителями своего вида», — утверждают ученые.

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