Эксперты рассказали, как просто улучшить вкус еды

Этот метод может помочь родителям, которые пытаются приучить детей к употреблению овощей.

Ученые из Портсмутского университета поделились простым лайфхаком, который сделает еду более вкусной.

Об этом сообщает Science Alert.

Наука не располагает эффективным способом определения привередливых едоков, но у ученых было предположение, что к этой группе могут относиться:

люди, придерживающиеся ограниченной диеты;

имеющие сильную неприязнь к какой-либо продукту;

нуждающиеся в особом приготовлении пищи;

испытывающие проблемы с употреблением новых продуктов;

комбинирующие все эти признаки.

К новому исследованию привлекли примерно полусотни добровольцев. Участники были поделены на две группы с помощью специального опросника, определяющего привередливость в еде.

После этого людям подавали еду в тарелках трех разных цветов — синих, красных и белых. Оказалось, что среди непривередливых едоков изменений не было, а вот придирчивые участники эксперимента заметили, что их вкусовые ощущения изменились.

Психолог Лоренцо Стаффорд полагает, что использование этого трюка может принести пользу тем, кто хочет дополнить рацион ненавистными продуктами. В ходе эксперимента каждый участник получил порции картофельных чипсов со вкусом соли и уксуса, и оценил их по желательности, солености и интенсивности вкуса.

Результаты показали, что цвет посуды никак не влияет на интенсивность вкуса, но меняется в двух других категориях для привередливых едоков. Например, чипсы в красной и синий миске казались более солеными, чем в белых, а чипсы из красной миски участники хотели употреблять меньше всего.

По мнению Стаффорда, это открытие могут использовать придирчивые едоки для значительного расширения своего рациона. Также обнаруженным методом могут пользоваться родители, приучающие детей к овощам.

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