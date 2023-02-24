Ученые нашли травяные смеси в древнем контейнере с лекарствами

Во время исследования рога крупного скота нашли травяные смеси, которые использовались бушменами 500 лет назад.

Об этом сообщает Orcid.

Контейнер с лекарствами нашли в скальном убежище Лави Д’Антан, расположенном в горах Лангклуф (Южная Африка). Скальное убежище содержит до 30 картин разных оттенков красной и желтой краски на основе охры по ширине выступа, изображающих человеческие фигуры с охотничьим снаряжением, животных, а также отпечатки человеческих ладоней.

Рога крупного рогатого скота традиционно использовались как контейнеры для лекарств на всем африканском континенте, хотя в Южной Африке зачастую для этого чаще пользовались панцирем черепахи и скорлупой страусиных яиц. Рог для крупного рогатого скота из Лави Д’Антан закрыт крышкой из сыромятной кожи и был завернут в пучок листьев и травы Boophane disticha, закрепленный скрученной веревкой из растительного волокна. Оказалось, что рог содержит лекарственные соединения растительного происхождения, из которых наиболее распространены монометилинозитол и лупеол.

Монометилинозитол встречается в нескольких традиционных лекарственных растениях, произрастающих в горах Лангклоф. Он имеет сильные антиоксидантные свойства и использовался народом кой для промывания ран, лечения лихорадки и глазных инфекций.

Лупеол также встречается в нескольких лекарственных растениях, произрастающих в Южной Африке. Он имеет противовоспалительные и антимикробные свойства, а совсем недавно им стали пользоваться в лечении рака и противомалярийных исследованиях из-за антиоксидантных свойств.

«Радиоуглеродное датирование образца рога с кожаным колпачком указывает на то, что он использовался между 1461–1630 годами. Насколько нам известно, контейнер из рога из Лави-д’Антан является старейшим контейнером для лекарств, найденным на юге Африки. Хотя нам не удалось проверить современность рога и его содержимого, мы считаем маловероятным, что рог передавался по наследству более двух-трех поколений (или 40–60 лет)», — сказал Джастин Брэдфилд из Института палео-исследований Йоханнесбургского университета.

Также «Курсор» сообщал, что ученые нашли в улитках биологический клей для заживления ран.