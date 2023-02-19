Ученые нашли в улитках биологический клей для заживления ран

Этот клей состоит на 30-50 процентов из белка.

Китайские ученые достигли значительного прорыва в области медицины, получив из выделений улиток натуральный биологический клей, который способный заживлять раны.

Об этом пишет издание Nature.

С использованием мудрости древних целителей, в том числе Гиппократа и Плиния, профессор ВУ Минги и его команда смогли обнаружить природный биологический клей в выделениях улиток, который уже давно применялся для лечения боли, связанной с ожогами, абсцессами и другими ранами. Этот клей содержит множество белков, которые способствуют росту клеток и образованию тканей, помогая ускорять процесс заживления ран. Также этот клей обладает антибактериальными свойствами, предотвращая попадание в организм инфекции.

Исследователи отмечают, что раны у пациентов с диабетом заживают особенно плохо, так как воспаление препятствует ключевым процессам обновления тканей, что создает проблемы для медицинских работников, старающихся обеспечить быстрое и качественное заживление.

В ходе исследований ученые обнаружили, что клей, полученный из выделений улиток, показал высокую эффективность в уменьшении воспаления и создании благоприятной влажной среды для регенерации тканей. Клей состоит на 30-50 процентов из белка и на 10-16 процентов из сульфатированного гликозаминогликана (GAG).

В целом он может быть весьма полезным инструментом в медицинской практике.

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