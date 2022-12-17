Ученые нашли «водные миры» вне Солнечной системы

Ученые из Монреальского университета нашли в планетной системе «Кеплер-138» две экзопланеты – два «водных мира», которые не похожи ни на одну планету в Солнечной системе.

Об этом сообщает NASA.

С помощью телескопов Hubble и Spitzer было установлено, что количество воды на космических объектах Kepler-138 C и Kepler-138 D занимает большую площадь, чем суша. Они изучили размеры и массы экзопланет и пришли к выводу, что те по своим объемам превышают Землю и имеют вдвое большую массу. Тем не менее плотность «водных миров» существенно меньше.

«Раньше мы считали, что планеты чуть больше Земли – это большие шары из металла и камней, как увеличенные версии земли, и поэтому мы назвали их суперземлями. Однако теперь мы показали, что эти две планеты, Kepler-138 c и d, достаточно разные по своей природе, и что большая часть всего их объема, вероятно, состоит из воды», – рассказали исследователи.

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