В Норвегии сфотографировали уникальное полярное сияние

Ученые не могут объяснить, как это произошло.

В небе над Норвегией около недели назад люди стали свидетелями очень редкого полярного сияния.

Об этом сообщает Space.

Наблюдатели за полярным сиянием заметили, что оно было необычных цветов: розового и оранжевого. В ноябре розовое сияние уже было замечено над этой скандинавской страной, а вот оранжевое ‒ впервые.

Тогда розовый окрас был объяснен сильнейший выбросом плазмы из Солнца и пробитием дыры в магнитном поле Земли. Из-за этого глубоко в атмосферу проникли солнечные частицы, благодаря чему появилось необычное розовое полярное сияние.

На сей раз фотограф и охотник за полярным сиянием Маркус Варик, организовывающий поездки для наблюдения за полярным сиянием недалеко от норвежского города Тромсё, стал свидетелем удивительного явления 10 декабря. Морозная сельская местность вокруг Тромсё, расположенная в 220 милях (350 км) к северу от Полярного круга, предлагает идеальные условия для наблюдения за полярным сиянием.

Варик и его группу были застигнуты врасплох розовым свечением, местами ставшим даже оранжевым, что, по словам фотографа, является очень необычным зрелищем.

» Так-так… небо снова упало на нас сегодня ночью. У нас уже были очень интенсивные розовые полярные сияния в ноябре, и мы не думали, что они вернутся в ближайшее время. Рады, что оказались неправы. На последнем изображении вы даже можете увидеть несколько оранжевых полярных сияний. Раньше я такого не видел», ‒ поделился Варик в Facebook.

Специалисты по космической погоде не смогли объяснить, что произошло в тот день в норвежском городке.

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