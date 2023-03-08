Ученые нашли затопленное доисторическое место с останками вымерших видов

Исследователи обнаружили в заливе Кинтео (Чили) затопленное доисторическое место, где были останки вымерших видов животных.

Об этом сообщает Heritage Daily.

В период последнего ледникового периода (примерно от 24 000 до 17 000 лет назад) морское пространство, занимающее залив Кинтеро, было большой эспланадой водно-болотных угодий. Это место было домом для различных видов вымершей фауны, среди которых палеоламы, милодоны, американские лошади и олени, а также виды грызунов, лис и нутрий.

Вследствие таяния ледяных щитов и повышения уровня моря эта эспланада оказалось затопленной, что сделано ее единственным известным затопленным местом конца плейстоцена на тихоокеанском побережье Южной Америки.

В рамках новых раскопок археологи и палеонтологи нашли отложения верблюдовых, цервидовых, лошадиных, милодонтид, ксенартра, псовых, миокасторин и октодонтид, в дополнение к многочисленным останкам милодона, все из которых похожи на типы животных, обнаруженных в местах раскопок.

Подводные полевые работы состояли из раскопок по пластам, очистки отложений пылесосом, которые были очищены для последующего извлечения фаунистических комплексов блоками вместе с отложениями, содержащими скелетные останки.

«Мы также обнаружили виды среднего размера, такие как лисы, большое количество микрофауны, состоящей из различных видов грызунов, очень мелких сумчатых и даже останки рептилий», — сказала профессор Изабель Картахена.

Всего ученые обнаружили более 7000 скелетных останков, из которых 8 были идентифицированы как вымершая фауна и десятки особей, соответствующих малой фауне.

«Высокое таксономическое разнообразие особенно поражает, поскольку группа состоит из более чем 15 видов», — подчеркивает Картахена.

Ранее у специалистов не было доказательств, подтверждающих присутствие ранних человеческих групп в этом месте. Однако новое открытие показало существование ландшафта, доступного для заселения и мобильности вымершей фауны и ранних человеческих групп вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки.

Также «Курсор» сообщал, что археологи сделали новые открытия в римских Помпеях.