Ученые назвали фактор, предшествовавший массовым вымираниям на Земле

Специалисты из Тринити в Дублине провели исследование арлиллита, древнейшего отложения твердой породы, и пришли к интересным выводам касательно массовых вымираний в истории нашей планеты.

Ученым известно, что за последние 600 миллионов лет Земля столкнулась с пятью крупными вымираниями. Есть версия, что один фактор может многое поведать об этих катастрофических событиях.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Уэльсе в скважине на глубине более 1,5 километров исследователи взяли образцы аргиллита и изучили их химический состав. Анализы показали, что неестественные движения континентальных плит стали причиной крупнейших вулканических извержений, который истребили жизнь на нашей планете.

До этого представители науки связывали начало сверхактивности вулканов с подъемом магмы из глубин Земли и мантийными шлейфами. Однако, новые данные не подтверждают этот взгляд.

Проведенное исследование указывает, что неестественная скорость движения континентальных плит связана с вулканической сверхактивностью. Зачастую их движение происходит со скоростью несколько сантиметров каждый год, но когда происходят сверхсильные и катастрофические по своим последствиям вулканические извержения – движение плит замедляется. Возможно, из-за меньшей скорости вулканы становятся сверхактивными.

Во время экспериментов ученые изучили тоарский период, начавшийся примерно 183 млн лет назад и закончившийся 175 млн лет назад. Тогда происходили масштабные климатические и экологические изменения. Эксперты решили создать модель движения континентальных плит, которая имитировала ситуацию указанного периода.

Оказалось, что есть совпадение между климатическими изменениями, масштабным выбросом парниковых газов и сверхактивностью вулканов. По всей видимости, замедление движения континентальных плит способно контролировать начало и продолжительность сверхмощной вулканической активности на нашей планете.

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